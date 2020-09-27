مبعوث الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على تبادل 1081 محتجزا وأسيرا

2020/09/27 | 14:11 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث في سويسرا يوم الأحد.تصوير: دنيس باليبوس - رويترز جليون (سويسرا) (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث يوم الأحد إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزا وأسيرا.وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطلقون سراح 400 من أسرى الحكومة، وبينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، مقابل إفراج الحكومة المدعومة من السعودية عن 681 من المقاتلين الحوثيين.وقال جريفيث للصحفيين ”أحث الطرفين على المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين“.تغطية صحفية ستيفاني نبيهاي وعزيز اليعقوبي من دبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

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