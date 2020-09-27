اقليم كوردستان يسجل 516 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/27 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاحد، تسجيل 21 حالة وفاة، وتشخيص 516 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، انها اجرت 4864 فحصا جديدت بواقع: 1604 في اربيل ، 764 السليمانية، 148 كرميان، 2312 دهوك، 36 حلبجة.

واضافت، انها سجلت 516 اصابة جديدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: 191 اربيل ، 93 السليمانية، 27 كرميان، 176 دهوك، 29 حلبجة.

واشار البيان الى تعافي 484 مصابا على الشكل التالي: 190 اربيل ، 24 السليمانية، 28 كرميان، 217 دهوك، 25 حلبجة.

كما ونوه بيان الوزارة الى وفاة 21 مصابا على الشكل التالي: 5 اربيل ، 6 السليمانية، وحالة وفاة واحدة في كرميان، و9 في دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات في اقليم كوردستان منذ ظهور الوباء ولغاية الآن بـ45731 مصابا بينما اكتسب من بينهم 29422 الشفاء التام لا يزال 14638 قيد العلاج توفي 1671 مصابا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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