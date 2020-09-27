بغداد واربيل تبحثان التنسيق بين البيشمركة والجيش

2020/09/27 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم الأحد، الى اقليم كوردستان لمناقشة الاوضاع الامنية مع المسؤولين في اقليم كوردستان.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم، جرى في الاجتماع الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية وأهمية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش الارهابي.

PUKmedia حكومة اقليم كوردستان

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