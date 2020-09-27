مجلس النواب يقرر تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني

2020/09/27 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قرر مجلس النواب تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق بطلب من اللجنة المعنية لاعطاء مساحة اوسع للنقاشات بشأن القانون.

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