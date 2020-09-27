البرلمان يؤجل القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني

2020/09/27 | 14:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} أرجأ مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.وذكر مصدر نيابي ان التأجيل كان "بطلب من اللجنة المعنية لعطاء مساحة أوسع للنقاشات بشأن القانون"

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