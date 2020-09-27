ديالى تسجل اعلى عدد اصابات بكورونا منذ سبعة اشهر

2020/09/27 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت صحة ديالى عن تسجيل 252 حالة اصابة جديدة بمرض كورونا، اليوم، هي الاعلى منذ 7 اشهر .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي :” ان 60 حالة مصابة تماثلت للشفاء فيما سجلت حالتا وفاةخلال الساعات الماضية” .واشار الى :” ان تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 9381 حالة […]

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