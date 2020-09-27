خلال مؤتمر اطلاق تطبيق “نحلة”.. العراق يسعى لتصدير العسل إلى الخارج

يس عراق: بغداد
أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، على تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج العسل المحلي والسعي الى تصديره الى الخارج في اقرب وقت ممكن.
وقال الخفاجي في مؤتمر اطلاق تطبيق نحلة الاول في العراق الخاص بالعسل ومشتقاته والتابع لجمعية النحالين العراقيين على قاعة نادي العلوية في بغداد، وبحضور رئيس واعضاء الجمعية وعدد من المختصين في الشأن الزراعي، بحسب بيان إن “وزارة الزراعة تسعى لوضع آليات للنهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن تطوير ودعم قطاع النحل وانتاج العسل والحد من استيراد المنتجات والبضائع من الاسواق الخارجية وايقاف خروج العملة الصعبة الى خارج البلد”.
وأضاف أنه “شدد رفقة رئيس الوزراء على تطبيق قانون حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وضبط الحدود وكافة المنافذ الحدودية من ضمنها اقليم كردستان والتنسيق مع هيئة الجريمة المنظمة لوضع نقاط التفتيش والسيطرات الكمركية”.وأكد الخفاجي على ” العراقيين وبصمتها الواضحة في القطاع الزراعي وزيادة انتاجية العسل المحلي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج العسل المحلي والسعي الى تصديره الى الخارج في اقرب وقت ممكن فضلا عن محاصيل الشعير والتمور”، مبينا أن “العمل على دعم قطاع النحل والنحالين في العراق وتذليل المعوقات التي تعترض طريقهم”.
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