2020/09/27 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …وافق المندوبون الذين يمثلون حركة انصار الله والحكومة المدعومة من السعودية، الاحد، على الافراج الفوري عن 1081 سجينا ومحتجزا لدى الجانبين كدفعة اولى وفقًا لقوائم الأسماء المتفق عليها في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى في سويسرا باشراف الامم المتحدة .ونقل موقع الامم المتحدة في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ ان ” الطرفين جددا التزامهما باتفاق ستوكهولم لعام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا ، ومن هم رهن الإقامة الجبرية، كما اتفقا على عقد اجتماع لاحق للجنة الإشراف بهدف تنفيذ ما تبقى من نتائج اجتماع عمان الذي عقد في شباط الماضي وبذل كل الجهود لإضافة أرقام جديدة بغرض الإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين بما في ذلك الأربعة المذكورين والمشمولين بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لاتفاقية ستوكهولم ومن خلال العمل مع لجنة الإشراف”.وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص في اليمن مارتن غريفيثس”اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة يمكن أن يتوقعوا الترحيب بأحبائهم مرة أخرى ونأمل ذلك في القريب العاجل ، واتقدم بالشكر للأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى ترتيبات من شأنها أن تفيد اليمنيين “.واضاف انني ” أحث الطرفين على المضي قدمًا على الفور في الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للموافقة بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المعتقلين.



وبقيامهم بذلك ، فإنهم سيفون بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم في ستوكهولم ويضعون حدًا لبؤس العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها”.من جانبه قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط فابريزيو كاربوني إننا “ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس السرعة نحو الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة ، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من التوقيعات على الورق إلى الفعل على أرض الواقع “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبادل 1081 اسيرا بين “انصار الله” ومرتزقة السعودية في اليمن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبادل 1081 اسيرا بين “انصار الله” ومرتزقة السعودية في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).