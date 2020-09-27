الخلية: رتل معدات للتحالف تعرض إلى تفجير في البطحاء

2020/09/27 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ===========تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى انفجار عبوة ناسفة ، في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار، مما ادى الى أضرار بإحدى عجلات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.==============27 ايلول 2020

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