مراقبون: زيارة فؤاد حسين إلى طهران مرتبطة بالصراع الأميركي الإيراني

2020/09/27 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

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مع تزايد الهجمات التي تطال المقرات الأميركية في العراق، والحديث عن نية واشنطن اغلاق سفارتها في بغداد

يربط متابعون للمشهد العراقي ما بين زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين الى بغداد بتصاعد حدة التوتر الأميركي الايراني على الأراضي العراقية، مشيرين الى ان العراق يحاول تجنب تحويله ساحة للمواجهة بين واشنطن وطهران على خلفية اغتيال قائد فيلق قدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأكدت المصادر ان وزير الخارجية العراقي سيبحث خلال زيارته الحالية لطهران كل هذه المسائل وطريقة تجنيب بلاده تداعيات المواجهة الإيرانية الأميركية.

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