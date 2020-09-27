تأسيس مركز شبابي للتدريب والتأهيل في كربلاء

2020/09/27 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار ، اليوم الاحد ، عن الاتفاق على تأسيس مركز شبابي في محافظة كربلاء يستند عمله على صلاحيات معينة .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح ( المستقلة ) على هامش زيارة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داوود الياس النجار، تم الاتفاق على […]

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