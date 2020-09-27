التجارة تعلن عن تجهيز مادة السكر للمواطنين

2020/09/27 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة .. اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة فروع وموقع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد والمحافظات بتسلم وتجهيز كميات من السكر للمواطنين.ونقل بيان عن مدير عام الشركة قاسم حمود منصور قوله :” ان مركز مبيعات الرصافة باشر بتجهيز مادة السكر بكمية (٩٠٠) طن لمناطق (السعدون , الكرادة , الفاروق , المثنى, خالد ابن […]

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