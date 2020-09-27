العقابي يدعو الحكومة الى إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية لاثبات جديتها في مكافحة الفساد

2020/09/27 | 15:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ، الحكومة الى إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتعزيز ثقافة الشفافية والحرص على المال العام.

واشار العقابي في مؤتمر صحفي ، عقده بمجلس النواب وحضره مراسل ” خبر برس “، الى خطوات الحكومة ودعم إجراءاتها الاخيرة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائم هدر المال العام ، مطالبا اياها بالمضي بهذه الإجراءات وتوسيع دائرتها لتطال حيتان الفساد وكبار السراق .

واضاف أن ” من مقتضيات الشفافية ومكافحة الفساد تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى مجلس النواب ضمن الموازنة المقبلة ، مبينا ان ” الحكومة السابقة كانت تعتبر اكمال الحسابات الختامية انجازا مهما لصالحها، لكنها لم تقم بارسالها إلى مجلس النواب “.

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