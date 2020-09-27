التربية النيابية تطالب الوزارة بمنح طلبة السادس الإعدادي فرصة تحسين المعدل

2020/09/27 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الأحد، وزارة التربية باصدار قرار يتعلق بتحسين معدل طلبة السادس إعدادي.

وقالت اللجنة في بيان إنه “بالنظر لتفشي جائحة كورونا وما اثر سلبا على ابناءنا الطلبة ولاجل اعطاء فرصة ثانية لمن يرغب منهم في تحسين معدله، نطالب وزارة التربية باصدار قرار يخص تحسين معدل طلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه بما يخدم ومصلحة الطلبة”.

وأصدرت وزارة التربية، الاثنين، توضيحاً بشأن “الخطأ” في أسئلة مادة الفيزياء للسادس الإعدادي.

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