مطار كركوك يعلق بشأن حادثة مقتل المواطن الاجنبي ​

2020/09/27 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت ادارة مطار كركوك، الاحد، الاخبار التي تم تداولها بشأن اغتيال دكتور فلبيني داخل المطار، مشيرة الى مقاضاة المؤسسات الاعلامية التي روجت الى هذه الحادثة.

وقالت ادارة المطار في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (27 ايلول 2020)، ان "ادارة مطار كركوك تود ان تنوه الى ان حادثة اغتيال الدكتور الفلبيني داخل المطار خبر كاذب، و ليس له صحة"، مبينا ان "الحادث حصل في المبنى التابع للامم المتحدة داخل المطار و نحن كمطار كركوك الدولي غير مسؤولين عن حماية هذا المبنى و ليس لنا اي مسؤولية تجاهه."

وأشار البيان ان "التحقيقات لازالت جارية والتي ستثبت ان كان الحادث اجرامي او انتحار، وسنقاضي قانونيا الجهات والمؤسسات الاعلامية التي تروج لاستهداف مشروع المطار."

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