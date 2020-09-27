2020/09/27 | 15:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النقل اليوم الاحد، المباشرة باعمال الفحص والصيانة من النوع الخفيف (CHECK A19) على الطائرة من طراز (B737-800/YI-ASU).

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “باشرت باعمال الفحص والصيانة من النوع الخفيف (CHECK A19) على احدى طائرات اسطولها من طراز (B737-800/YI-ASU) والتي تنفذ في وكر الطائرات (الهنكر) بمقر الشركة داخل مطار بغداد الدولي. ”

واوضح مدير عام الشركة كفاح حسن إنه “حسب توجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي فأن الطائرة ستخضع الى اعمال الفحص الخفيف (CHECK A19) بعد انجازها ساعات الطيران المحددة لها والموثقة في اوراق العمل الصادرة من شعبة التخطيط الفني حيث يتم فحص جميع اجزاء الطائرة من الداخل والخارج بمعدات حديثة ومتطورة لكشف الاضرار وصيانتها واستبدال المتضررة منها. ”

واكدت ان “هذه الاعمال تنفذ وفق شروط السلامة المعتمدة عالمياً في جميع شركات الطيران الرصينة وبمدد زمنية قياسية. ”

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: النقل “تكافئ” إحدى طائرات الخطوط الجوية بصيانتها بأيادٍ “نسائية”.. بعد اتمام ساعات الطيران المحددة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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