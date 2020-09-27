البرلمان ينهي مناقشة مشروعي قانوني كلية الشرطة وصندوق دعم الاقسام الداخلية

2020/09/27 | 15:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد انهى مجلس النواب، الأحد، تقرير ومناقشة مشروعي قانوني كلية الشرطة وصندوق دعم الاقسام الداخلية.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، تلقت /اي نيوز/ نسخة منه، إن " مجلس النواب انهى خلال جلسته التي عقدت اليوم، تقرير ومناقشة مقترح قانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠".وأضافت، أن "المجلس انهى ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقــــــم ٧ لسنة ٢٠١٢".وعقد البرلمان اليوم، جلسته العاشرة من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الثالثة في الفصـــل التشريعـــي الاول ، برئاسة النائب الاول لرئـيـسه حـسـن كـريـم الـكـعـبـي

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