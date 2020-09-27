العقابي: على الحكومة إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب

2020/09/27 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ، الحكومة الى إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتعزيز ثقافة الشفافية والحرص على المال العام.واشار العقابي في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، الى خطوات الحكومة ودعم إجراءاتها الاخيرة في ملاحقة الفاسدين […]

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