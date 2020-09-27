التربية النيابية تصدر بيانا بشأن تحسين المعدل لطلبة السادس الإعدادي

2020/09/27 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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طالبت لجنة التربية النيابية، الاحد، وزارة التربية بإصدار قرار تحسين معدل لطلبة السادس الاعدادي للعالم الحالي.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نظرا لتفشي جائحة كورونا وما اثر سلبا على ابناءنا الطلبة ولاجل اعطاء فرصة ثانية لمن يرغب منهم في تحسين معدله, طالبت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي الياسري وزارة التربية اليوم الاحد الموافق 27/9/2020 باصدار قرار يخص تحسين معدل طلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه بما يخدم ومصلحة الطلبة".

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