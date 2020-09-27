تحالف القوى: تدعو الى ربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة

2020/09/27 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعت كتلة تحالف القوى العراقية ، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الى ربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة ، وان تكون ادارة هذه الحشود من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والادارة .وقال رئيس الكتلة النائب فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب […]

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