الخدمات النيابية : وزير النقل ابلغنـا رسميا عدم وجود اي اتفاق للربط السككي مع الكويت

2020/09/27 | 15:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ان وزير النقل اكد بشكل رسمي لايوجد اي اتفاق رسمي للربط السككي مع الكويت ، وانما هناك اجراءات وتفاهمات مع الكويت وسوف تكون خلال الايام المقبلة من خلال لجنة فنية”.

وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني في مؤتمر صحفي بمشاركة نواب اللجنة عقده بمجلس النواب وحضره مراسل ” خبر برس “، ان اللجنة نؤيد وبقوة اكمال مشروع الفاو الكبير الذي يعد من اهم المشاريع المهمة التي تحرك العجلة الاقتصادية ويعتبر العراق النقطة بين الشرق والغرب.

واضاف ان ” اللجنة حضرت اجتماع في وزارة النقل بحضور الوكلاء ومدير عام الموانئ والشركة المزمع التوقيع معها وهي شركة دايو ولاحظنا خطوات ايجابية وصلت اليها الوزارة “، مبينا ان ” هناك بعض وجهات النظر المتباينة بين الوزارة والشركة حول مدة اكمال المشروع والاسعار والحلول موجودة ، ونحن داعمين الى اكمال المشروع وستكون متابعة من قبل اللجنة لتوقيع العقد واكمال المشروع “.

واكد السهلاني ان ” ميناء الفاو يمثل النقلة النوعية للحكومة للبدء بالمرحلة الاولى الممثلة بانشاء خمسة ارصفة والنفق وكذلك متابعة انشاء القناة الجافة التي تعتبر من اهم المنافذ لدعم التنمية الاقتصادية في العراق والتي تنعكس على التنمية الشاملة “.

واوضح ان ” من خلال متابعتنا وجدنا لايوجد اي اتفاق للربط السككي ومايثار في الاعلام غير صحيح “، مبينا ان ” الوزير اكد بشكل رسمي لايوجد اي اتفاق رسمي ، وانما هناك اجراءات وتفاهمات مع الكويت وسوف تكون خلال الايام المقبلة من خلال لجنة فنية”.

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