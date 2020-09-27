2020/09/27 | 15:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

دعت كتلة تحالف القوى العراقية ، القائد العام للقوات المسلحة الى الغاء الاوامر الصادرة من هيئة الحشد الشعبي ، وربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة .

وقال رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف بمجلس النواب ، حضره مراسل ” خبر برس “، انه “اشارة الى الامر الاداري المرقم 3743 في 16 ايلول 2020 الصادر عن هيئة الحشد الشعبي فاننا نود ان نبين ان الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الامنية لتحرير الارض من العصابات الارهابية ومن ثم مسك الارض وحفظ الامن في مناطقها الا ان الامر الذي صدر يخالف ذلك جملة وتفصيلا وكذلك فان اغلب الاسماء هي اسماء تابعة لجهات سياسية وان تسيس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الامن في هذه المحافظات (نينوى الانبار ديالى صلاح الدين كركوك)”.

واضاف اننا “في الوقت الذي ندعم فيه الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الاجهزة الامنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا فاننا نحذر من تداعيات هذا الامر على الامن وتكرار ماحصل في عام 2014″، داعيا القائد العام للقوات المسلحة “بالغاء هذه الاوامر وربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة وادارة هذه الحشود تكون من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والادارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية يدعو الكاظمي الى ربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة .) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية يدعو الكاظمي الى ربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).