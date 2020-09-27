2020/09/27 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افتتح النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي ، اليوم الاحد، أعـمـال الجلســـــة العاشرة للبرلمان.وقال مصدر برلماني في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان ” البرلمان أرجأ التصويت على فقرة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات إلى العاشر من تشرين الاول المقبل”.وأضاف، “شهدت الجلسة التصويت على عدد من مقترحات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يـصوت عـلى اربـع فـقـرات مـن مـقـتـرحات اللـجـنـة الـقـانـونـيـة المركز الخبري الوطني.

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