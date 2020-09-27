السفارة الأمريكية تجري اختبارات “مزعجة” وسط بغداد

2020/09/27 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت السفارة الامريكية في بغداد، الاحد، عن تدريبات واطلاق صفارات الإنذار وسط العاصمة.

وقالت السفارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا”.

وأضافت، أن “صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء ستصل الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات”.

يشار الى أن السفارة غالبا ما تثير هلع المواطنين الساكنين بالقرب منها، إّذ تطلع صافرات الإنذار مع تحليق عسكري مكثف وسط العاصمة بغداد، ضمن سياسات وإرهاب المواطنين المدنيين.



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