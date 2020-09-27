النجف الأشرف: 3640 موكباً لخدمة زوار الأربعينية

2020/09/27 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف- واع - حيدر فرمان

أعلنت المؤسسة العليا للمواكب الحسينية في النجف الأشرف، اليوم الأحد، مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف موكب في تقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الذين بدأوا يتوافدون إلى المحافظة سيراً على الأقدام من مختلف المحافظات .

وقال الأمين العام للمؤسسة، زكي جريو ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " 3640 موكباً حسينياً من النجف الأشرف سيشاركون في توفير الخدمات للزائرين على امتداد الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة ، فضلاً عن مشاركة 280 موكباً من المحافظات الأخرى لخدمة زوار سيد الشهداء - عليه السلام - على طريق (ياحسين)".

وأضاف جريو أن "المواكب الخدمية ملتزمة بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي أطلقتها الجهات الصحية للحفاظ على سلامة الزائرين من عدوى وباء كورونا "، مؤكدا انه " تم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء بين الزوار ومنها تعفير وتعقيم المواكب وتوزيع الكمامات والكفوف على الزائرين فضلا عن توزيع الأطعة والأشربة غير المكشوفة (السفري) وتطبيق التباعد البدني بين الزوار ".

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