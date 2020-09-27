2020/09/27 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي أثارت بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية ضجة في وسائل التواصل حين قارنت أنفها بأنف سعاد حسني قائلة:" أنا أشوف نفسي خشمي أحلى من خشمها..



بمقايس الأنف والله أنا أنفي أحلى من أنف سعاد حسني..



شئتم أم أبيتم خشمي أحلى من خشمها".



وكلمة الخشم المستخدمة في السعودية كلمة فصيحة تعني الأنف، ويقال في اللغة " فلان كسر خشم فلانا" أي أذله ومرغ أنفه في التراب.



وبطبيعة الحال فلست مهتما هنا بتعريف القاريء إلى أطوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعاد حسني .. وخشم الست بدور - أحمد الخميسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعاد حسني .. وخشم الست بدور - أحمد الخميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).