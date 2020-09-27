رئيس عربي ورئيس إفرنجي - عبدالرزاق دحنون

2020/09/27 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون سألتُ صديقي محمد حداد، معلم تمديدات صحية من إدلب، عن الفرق بين خلع شختور تواليت عربي مسطوم، مسدود، لا يعمل - أجلّكم الله - وكرسي تواليت أفرنجي من البورسلان الأبيض المشهور.



قال ضاحكاً -أضحك الله سنكم- فرق شاسع يشبه خلع رئيس عربي من كرسي الرئاسة وخلع رئيس إفرنجي عن كرسي الرئاسة.قلت مستغرباً التشبيه: لم أفهم.قال: يا سيدي بعد نداء عاجل عبر هاتف المنزل أذهبُ لإصلاح تواليت عربي في أحد ال ......





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