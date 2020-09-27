البرلمان العراقي يبدو ممسوكأ من مواجعه - علي عرمش شوكت

2020/09/27 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تبين البرلمان في اجتماعه الاخير المنعقد في يوم السبت المصادف 26/ سبتمبر 2020 ممسوكاً من مواجعه.



وقد عبر بصورة لايرقى له ادنى شك، بانه يخشى من شعبه، ولا يمثل الا ذوات النواب وكتلهم.



بمعنى انهم لا يشعرون بهموم شعبهم.



وهناك بون شاسع بينهم وبينه.



وهذه اشكالية ليست سهلة التفكيك نظراً لابعادها الخارجية.



غير ان الطامة الكبرى قد انيطت بهؤلاء مهمة تحقيق مطالب الانتفاضة كسبيل ديمقراطي دستوري مؤتمل من اوسع ......





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