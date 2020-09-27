"اطْلَعْ بَرَّهْ" الاسم الأغرب في عالم الساحرة المستديرة

2020/09/27 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- ميثم الخفاجي

لم يكن تتويجه ببطولة دوري جنوب السودان لكرة القدم منذ انطلاقته عام 2013، سبباً ليسرق الأنظار وثير اهتمام وفضول كل من يسمع بنادي "اطلع بره" بقدر ما يحمل الاسم من غرابة وإثارة جعلتاه واحداً من أشهر الأندية الافريقية .

أصبحت جنوب السودان دولةً معترفاً بها عالمياً، ونالت استقلالها بعد حرب أهلية طاحنة مع شمال السودان استمرت أكثر من عقدين (1983-2005)، لكن اتفاق السلام الشامل الذي وقعه الجانبان عام 2005 أوقف الحرب ومنح الجنوبيين حق تقرير المصير؛ ما أدى إلى تكوين دولتهم الجديدة في التاسع من تموز عام 2011.

ابان تلك الفترة العصيبة كان أفراد الجيش السوداني يقومون بدخول أحياء مدينة "جوبا " عاصمة جنوب السودان ليلاً، ويطلبون من الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع بره" .

وحسب تقارير صحفية ومصادر محلية، اقتبس السكان هذا اللفظ وأطلقوه لاحقا على الحي الذي يقطنون، وبعد الاستقلال، صار حي "اطلع بره" موطنا لواحد من أهم فرق كرة القدم في دوري جنوب السودان، وهو من أكثر الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية منذ نشأة الدولة الحديثة.

انطلق دوري جنوب السودان لكرة القدم بعد عامين من الاستقلال في 2013، ومنذ انطلاقه، توج فريق "اطلع بره" بلقب الدوري ثلاث مرات في الأعوام 2013 و 2015 و 2019.

وشارك "اطلع بره"، في بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2014 وودعها من الأدوار التمهيدية، كما شارك بنسخة 2019 وودعها على يد الاهلي المصري .

النادي نفسه كان قد ظهر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) نسخة 2015، وودعها أيضا من الأدوار التمهيدية.

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