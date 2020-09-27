2020/09/27 | 15:36 - المصدر: عين العراق

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الأحد 27 سبتمبر 2020 | 03:35 مساءً | عدد القراءات : 7

قريباً ..



اطلاق منحة 1.5 مليون دينار للعوائل العائدة الى المناطق المحررة

اعلن رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، عن قرب اطلاق الوجبة الثامنة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعوائل الكريمة العائدة الى مناطقها المحررة، بعد توفير التخصيصات المالية لها.

وقال الدهلكي في بيان إن "إطلاق الوجبة سيكون خلال الأيام القادمة عن طريق البطاقة الذكية"، مشيراً الى ان "نشر اسماء المشمولين بالمنحة سيكون في الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة والمهجرين وسنعمل بدورنا حينها لتسهيل الامر لكم على نشر الاسماء عبر صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك".

وشدد على أن "هذا الانجاز جاء من خلال التنسيق والجهود المشتركة من قبلنا في اللجنة مع وزارة الهجرة والمهجرين متمثلة بالسيدة الوزيرة ايفان فائق".

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