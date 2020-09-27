تعرف على أبرز عملات الشرق الاوسط التي تراجعت أمام الدولار الاميركي خلال 2020

2020/09/27 | 15:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت الليرة اللبنانية، اسوء اداء امام الدولار الاميركي في 2020، بنسبة وصلت إلى 277%.

وجاءت الليرة السورية، في المرتبة الثانية بعد الليرة اللبنانية، بنسبة تراجع بلغت 171%، فيما جاء الريال الايراني بالمرتبة الثالثة بعد الليرة السورية بنسبة تراجع بلغت 117%.

وجاءت الليرة التركية بالمرتبة الاخيرة بنسبة تراجع بلغت 29%.

وشهدت دول لبنان وسوريا وايران وتركيا، ازمات اقتصادية وانهيار للعملة امام الدولار الاميركي خلال العام الحالي لاسباب سياسية وامنية وعقوبات فضلًا عن السياسة العامة المالية وازمة كورونا.

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