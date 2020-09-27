قيادي تركماني يحدد ثلاث معايير لنجاح الانتخابات المقبلة

2020/09/27 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

حدد عضو مجلس النواب والقيادي في الجبهة التركمانية حسن توران، الاحد، ثلاث معايير لنجاح الانتخابات المقبلة.

وقال توران لـ /المعلومة/ إن “الانتخابات المقبلة لكي يضمن نجاحها لابد من تشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين واستخدام بطاقة الناخب البايومتري”.

وشدد على “ضرورة أن يقترن العد والفرز اليدوي بالالكتروني والا فان مخرجاتها لن تختلف عما حصل من تزوير عام 2018 “.

ورأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الانتخابات المقبلة ستكون مخيبة لامال الاحزاب السياسية المتصارعة على كرسي العرش، لافتا الى الشعب لم يحصل على مراده من تغير الحكومة السابقة ولم يتحقق التغيير المنشود وبالتالي فأن العزوف عن الانتخابات سيكون كبيرا جدا.



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