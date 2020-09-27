عاجل | مصادر للتغيير: مدير شركة كي كارد يكشف اثناء التحقيق عن تورط سياسيين كبار وقنوات اعلامية بتلقي رشاوى

2020/09/27 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

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– مصادر للتغيير: مدير شركة كي كارد يكشف اثناء التحقيق عن تورط سياسيين كبار وقنوات اعلامية بتلقي رشاوى

– مصادر للتغيير: التحقيقات كشفت عن تورط شخصيات من الدرجة الأولى واعلاميين بتلقي ملايين الدولارات

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