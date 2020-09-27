راقبها جيدا.. قائمة أعراض تعني أن طفلك مصاب بكورونا

2020/09/27 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مركز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها الأميركي "CDC" قائمة بأعراض أساسية، قد تعني أن طفلك مصاب بفيروس كورونا المستجد، والتي تستوجب مراجعة المستشفى مباشرة.

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