2020/09/27 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي يصدر بيانا من تسعة نقاط بشأن قصف البعثات الدبلوماسية المركز الخبري الوطني.

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