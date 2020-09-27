السفارة الامريكية في العراق تصدر تنويه الى سكان بغداد

2020/09/27 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نوهت السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد، عن عزمها تشغيل صافرات الانذار لغرض الاختبار، مقدمة اعتذارها للسكان عن اي ازعاج أو ضوضاء قد تصدر خلال تلك العملية.وقالت السفارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد ، إنها “ستجري خلال اليومين القادمين، سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا”.واضافت أن “صوت […]

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