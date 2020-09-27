الأحوال المدنية تعلن قائمة الأسماء الممنوعة في السعودية

2020/09/27 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، عن قائمة الأسماء الممنوع تداولها في المملكة.

ونشرت الوكالة، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه: "لا يوجد قائمة أسماء محددة ممنوعة في المملكة".

وتابعت الأحوال المدنية السعودية "لكن توجد معايير لاختيار الأسماء".

وأوضحت أن معايير الأسماء لتكن نظامية في السعودية يجب أن تأتي على النحو التالي:

- يتم تسجيل الأسماء مجردة من الألقاب.

- لا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، مثل السيد، والشريف، والحاج...



إلخ.

- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا.

- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان.

- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، وعبد اللات ...



إلخ.

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