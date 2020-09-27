السفارة الاميركية تصدر تنويها للمقيمين في المناطق المقاربة لها

2020/09/27 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نوهت السفارة الاميركية في بغداد، الاحد، السكان المقيمين في المناطق المحيطة بها، بإنها ستجري سلسلة من الاختبارات لمعدات الطوارئ.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم (27 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "خلال اليومين القادمين، ستجري السفارة الاميركية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".

واضاف: "سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات"، مشيرا الى ان "السفارة تتقدم باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك".

ويأتي هذا الاجراء بعد عمليات قصف صاروخي استهدفت محيط السفارة خلال الايام الماضية.

وتقع السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وتحيط بالسفارة العديد من المناطق الحيوية والمهمة المأهولة بالسكان وموظفي دوائر الدولة.

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