السفارة الامريكية في بغداد تجري سلسلة اختبارات

2020/09/27 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة الاميركية في بغداد، يوم الاحد، انها ستجري سلسلة اختبارات وسيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار.

وقالت السفارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ الخاصة بها"، مبينة انه "سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات".

وقدمت السفارة، خلال بيانها، "اعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك".

PUKmedia عن اعلام السفارة الامريكية‌

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