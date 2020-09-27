الخزعلي: لا مصلحة في استهداف السفارة الأميركية

2020/09/27 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، انه لا توجد مصلحة في استهداف السفارة الأميركية.

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