2020/09/27 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وقعت حكومتا المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، اليوم الاحد، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين.وبموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق⁩ والأردن يوقعان عقداً لربط شبكة الكهرباء بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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