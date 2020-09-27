2020/09/27 | 15:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

دعا ممثلو كوتا الاقليات ، الكتل السياسية الى مراعاة تمثيل اقلياتهم لدى تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة .

وقال ممثل الكوتا الايزيدية النائب صائب خدر ، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب قصي الشبكي ،حضره مراسل ” خبر برس “، أنه “يجب أن يكون الايزيدية والشبك تمثيل عادل صحيح في تقسيم الدوائر الانتخابية “، محذرا من ان تقسيمها قد يؤثر على وجود الأقليات في الدوائر الانتخابية .

بدوره قال النائب قصي الشبكي ، خلال المؤتمر الصحفي، أن “بعض المحافظات أعطيت لها خصوصية مثل كركوك ونينوى ومناطق تواجد المكونات من خلال التقارب الجغرافي بين الاقضية والنواحي”.

واضاف أن “هناك جهات تريد تحكم بمناطق تواجد الأقليات من خلال ضم مناطق بعيدة جغرافيا عن سهل نينوى من خلال الدائرة الانتخابية “، مبينا أن “المبدأ الجغرافي يجب أن يطبق بالدوائر الانتخابية وفق ما صوت عليه بمجلس النواب “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلو الاقليات : تقسيم الدوائر الانتخابية سيؤثر على وجود الأقليات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلو الاقليات : تقسيم الدوائر الانتخابية سيؤثر على وجود الأقليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).