بالصور: قرية عربية ضمن قائمة افضل عشر وجهات ترفيهية وسياحية في العالم

2020/09/27 | 15:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حلّت القرية العالمية في دبي ضمن قائمة أفضل 10% وجهات ترفيهية وسياحية على مستوى العالم بحسب تصويت مستخدمي موقع «تريب أدفايزر»، الموقع الرائد عالمياً في قطاع السفر.

واختار الموقع القرية العالمية في تصنيف هذا العام نظير ما تقدمه من تجارب وفعاليات ترفيهية وثقافية فريدة من نوعها أثرت تجارب روّادها من المقيمين والسيّاح من حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية بدر أنوهي: «يستخدم الملايين من الناس حول العالم السفر وسيلة للتفاعل مع الثقافات المختلفة والتقارب مع الشعوب من شتّى أنحاء العالم.



ونحن نسعى من خلال القرية العالمية إلى تأصيل التقارب بين الثقافات والتعايش مع مختلف الشعوب كأساس لكل ما نقدمه».

ولفت إلى أن مواسم القرية تزخر بالتجارب الثقافية والترفيهية التي تقدمها للملايين من الضيوف للاستمتاع بالتسوق وتذوق ألذ المأكولات ومشاهدة أروع العروض وقضاء أروع الأوقات العائلية.

واعتبر هذا التصويت من قبل مستخدمي موقع «تريب أدفايزر»، دلالة على نجاح القرية العالمية في إيصال رسالتها للضيوف من المقيمين وحتى السيّاح، ووضع القرية العالمية جنباً إلى جنب لأكبر الوجهات والحدائق الترفيهية في العالم.

وتستعد القرية العالمية حالياً لإطلاق موسمها الـ25 في 25 أكتوبر المقبل، والذي تحتفل فيه بيوبيلها الفضي، بالتزامن مع اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية المتوافقة مع المعايير الصحية المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها.

وأدت الجهود التي بذلتها الوجهة في هذا الإطار، للحصول على ختم «دبي الضمانة» والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة الضيوف والشركاء.

يذكر أن جائزة «اختيار المسافرين» تعتبر إحدى أكثر الجوائز المرموقة التي يمنحها موقع «تريب أدفايزر» إلى نخبة الوجهات الرائدة في قطاع الترفيه بناءً على التقييم الذي يمنحه مستخدمو الموقع طوال السنة.

ومن ضمن الوجهات والحدائق الترفيهية التي حصدت الجائزة لعام 2020 إلى جانب القرية العالمية كل من «ماجيك كينجدوم» و«يونيفيرسال آيلاندز أوف أدفينشار» و«ديزني آنيمال كينجدوم» في أورلاندو، إضافةً إلى «يوروبا بارك» في ألمانيا و«يونيفيرسال ستوديوز» في سنغافورة.

ويُعد «تريب أدفايزر» أكبر موقع إلكتروني للسفر والسياحة في العالم مع أكثر من 400 مليون مستخدم في كل شهر، ويغطي أكثر من 7 ملايين وجهة سياحية حول العالم.

وتعتبر جائزة «اختيار المسافرين» واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي يمنحها الموقع بناءً على التقييم الذي يمنحه مستخدمو الموقع للملايين من الوجهات حول العالم، إلى جانب شهادة التميز التي تُمنح للوجهات المتفوقة في قطاعها والتي تحصل على تقييم إيجابي مستمر من قِبل مستخدمي الموقع.

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