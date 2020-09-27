درجال يبحث مع محافظ البنك المركزي دعم وتطوير قطاع الشباب

2020/09/27 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاحد، مع محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، دعم وتطوير قطاع الشباب.

وقال بيان عن البنك تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل اليوم وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال”.

وأوضح انه “تمت مناقشة السبل المتاحة في دعم وتطوير قطاع الشباب من خلال مبادرات البنك المركزي إضافة الى إمكانية التعاون في إنجاح واقع المؤسسات الشبابية ودعم النشاطات بتلك المؤسسات في بغداد والمحافظات كافة”.

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