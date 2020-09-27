البورصة.. الدولار الأميركي يسجل انخفاضا أمام الدينار العراقي

2020/09/27 | 16:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الاحد، إنخفاضا بالمقارنة مع أسعارها صباح اليوم.

وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (27 أيلول 2020)، 122,750 دينار عراقي، بعدما كانت صباح اليوم 122,850 دينار.

بغداد - بورصة الكفاح

122,750

السعر في الصيرفات (تقريبي)

122,250

123,250

البصرة

123,000

اربيل

122,975

الموصل

123,050

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