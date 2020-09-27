البورصة.. الدولار الأميركي يسجل انخفاضا أمام الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الاحد، إنخفاضا بالمقارنة مع أسعارها صباح اليوم.
وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (27 أيلول 2020)، 122,750 دينار عراقي، بعدما كانت صباح اليوم 122,850 دينار.
بغداد - بورصة الكفاح
122,750
السعر في الصيرفات (تقريبي)
122,250
123,250
البصرة
123,000
اربيل
122,975
الموصل
123,050
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