البنك المركزي: سنطرح قريبا بنود ورقة إصلاح القطاع المصرفي

2020/09/27 | 16:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، الأحد، قرب طرح بنود ورقة إصلاح القطاع المصرفي.

وقال البنك في بيان له اليوم (27 آيلول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعه الأول للقطاع المصرفي، إذ تم خلاله عرض الرؤية المستقبلية المقبلة لعمل البنك المركزي في ظل الازمة الاقتصادية كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي التي ستتم المباشرة بها قريبا".

وأكد مخيف "أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة المقبلة"، مبيناً، أن "البنك سيكون داعماً للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي".

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