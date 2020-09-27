هل فشلت الامم المتحدة في حل نزاع الصحراء الغربية ؟ - سعيد الوجاني

2020/09/27 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني خلال هذا الأسبوع كانت هناك اربعة احداث لها ارتباط مباشر بنزاع الصحراء الغربية المغربية .الحدث الأول كان المقابلة التي أجرتها الفضائية الفرنسية " فرنسا 24 " ، حيث جمعت بين احد المناصرين لجبهة البوليساريو ، والمطبلين للانفصال الأستاذ غالي الزوبير العضو ب " المركز الصحراوي الفرنسي " ، وفي الجهة المقابلة له كان أستاذ العلاقات الدولية عبدالرحمان مكاوي ...



ومن خلال تتبع كل اطوار النقاش ، نكاد نجزم ......





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