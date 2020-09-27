2020/09/27 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفى مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، وجود استهداف لأرتال التحالف الدولي في منطقة البطحاء، وذلك عقب بيان رسمي تحدث عن ذلك.وذكر المصدر، في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،أنه “لا يوجد استهداف لأرتال التحالف الدولي على الطريق العام في منطقة البطحاء”، مبيناً أن “ما حصل هو انفجار إطار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضابط رفيع ينفي ما ورد في بيان الخلية: لا استهدافات جديدة لأرتال التحالف المركز الخبري الوطني.

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