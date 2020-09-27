إصدار البطاقة الوطنية للنازحين في اقليم كوردستان

2020/09/27 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الداخلية الاتحادية، بإرسال لجنة مشتركة من الوزارة لإصدار البطاقة الوطنية للنازحين من المحافظات في المخيمات باقليم كوردستان.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: انه وبهدف متابعة احوال النازحين وطلباتهم، فقد وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإرسال لجنة مشتركة من وزارة الداخلية لإصدار البطاقة الوطنية للنازحين من المحافظات في المخيمات باقليم كوردستان.

واضاف: ان اللجنة أنجزت اكثر من 600 بطاقة وطنية، اليوم الأحد، فيما بلغ عدد الهويات والمستمسكات الثبوتية الصادرة للنازحين اكثر من 20000 عشرين الف مستمسك، وقد تم تسليمها إليهم.

من جانبهم قدم المشمولون بالحصول على البطاقة الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على اهتمامه الكبير بهم وتلبية احتياجاتهم.

PUKmedia عن اعلام وزارة الداخلية‌

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