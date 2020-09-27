رسمياً: العراق يرتبط بالاردن كهربائياً واول الغيث 1000 كيكاواط يبدأ ارسالها بعد 26 شهراً.. بغداد ستقترض خارجياً

2020/09/27 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم السبت 27 ايلول، التوقيع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية عقد ربط الكهرباء بين البلدين، مبينة انه سيحصل العراق وفق العقد على 1000 كيكا واط ساعة سنوياً كمرحلة اولى.

وذكرت الوزارة العراقية، انه بموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، سيزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاواط ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية”.

وبتفاصيل اوضح، فأن الأردن ستبدأ تزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة بمحطة تحويل القائم في العراق.

وسيكون هذا الربط بطول حوالي 300 كم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد”، مش، فيما اشارت الوزارة الى ان هذا الربط من شأنه أن يخفض التكاليف في محطات التوليد المطلوبة مستقبلا ويرفع قدرات المحطات المنتجة للطاقة.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، كشف الاربعاء 9 ايلول الجاري 2020، عن آخر تطورات مشروع ربط كهرباء العراق مع دول الخليج والاردن، فيما اشار الى انجاز 80% من مشروع الربط الخليجي.

وقال أحمد موسى، في مقابلة متلفزة إن “الربط الكهربائي مع دول الجوار من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء لتحقيق استقرارية وموثوقية تمهد لحل الازمة”.

وأضاف موسى، أن “الربط سيشمل طلب الطاقة من دول الخليج والاردن وتركيا وهذه المشاريع مستمر العمل عليها والوزارة قطعت شوطاً كبيراً مع هيأة الربط الخليجي وتم اكمال 80% من الالتزام الخاص بالعراق”، مبينا أنه “كان يفترض أن يبدأ العراق بالاستفادة من الربط الخليجي اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل عبر تجهيز البصرة بـ 500 ميكاواط لكن تداعيات كورونا أخرت التزامات الجانب الخليجي”.

وأشار المتحدث باسم الكهرباء إلى “اجتماعات تعقد مع هيأة الربط الخليجي، والملف يحتاج من 16-18 شهراً قبل اتمامه وهناك مرحلتان اضافيتان”، مبينا أن “الربط مع الاردن سيكون عبر خط قائم – ريشة بطول 300 كم 288 كم داخل الاراضي العراقية و 12 كم داخل الاردن وفي البداية سيجهز العراق بـ 150 كيلوواط ثم تصل في مرحلة متقدمة الى 960 كيلوواط”.

وتقول عدة جهات اقتصادية ايضا، ان مشروع الربط مع الاردن كان متوقفا بسبب ارتباطه بموازنة 2020، لأن من ضمن بنود العقد مع جنرال إلكتريك المنفذة للربط ان يتحمل العراق 15% من قيمة المشروع، والباقي يغطى من خلال الاقتراض الخارجي”.

فيما تقول وزارة الكهرباء العراقية، أنه “في الزيارة الحكومية الأخيرة لواشنطن جرى التعديل على الاتفاق مع الشركة الأميركية لتقوم الأخيرة بتغطية 6% من المبالغ المطلوبة من العراق”، مشيرة الى أن “طول الخط يبلغ 300 كيلومتر، ويمتد في الأردن بطول 12 كيلومترا من مدينة الريشة إلى مدينة القائم بالعراق”.

وكانت قد أوضحت أن “المرحلة الأولى من المشروع تبدأ باستيراد العراق كهرباء من الأردن بواقع 150 ميغاواطا، وتنتهي عند 960 ميغاواطا، بعد انضمام مصر إلى هذا المشروع”، مبينة أن “أسعار استيراد الكهرباء من مصر والأردن ستحدد لاحقا”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: العراق يرتبط بالاردن كهربائياً واول الغيث 1000 كيكاواط يبدأ ارسالها بعد 26 شهراً.. بغداد ستقترض خارجياً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً: العراق يرتبط بالاردن كهربائياً واول الغيث 1000 كيكاواط يبدأ ارسالها بعد 26 شهراً.. بغداد ستقترض خارجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).